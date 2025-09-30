- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
BT Bulls XPro – Live Breakout Signal (BTCUSD)
This signal is powered by BT Bulls XPro, a professional breakout robot designed for BTCUSD.
The system focuses on breakout entries during high-volatility movements and has been optimized to perform even under high spread conditions.
✅ Key Highlights:
-
Pure breakout strategy – no martingale, no grid
-
Stable risk management with fixed stop loss
-
Works with as little as $300 balance
-
Adapted for scalping conditions
-
Verified and tested with 99.90% modeling quality
This signal is ideal for traders looking for transparent, safe, and professional BTCUSD breakout trades without risky strategies in the background.
