Сигналы / MetaTrader 5 / Algotraders Flow Mini Portfolio
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
25 (65.78%)
Убыточных трейдов:
13 (34.21%)
Лучший трейд:
62.23 USD
Худший трейд:
-54.85 USD
Общая прибыль:
577.29 USD (58 082 pips)
Общий убыток:
-376.21 USD (37 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (138.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
138.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
7.40%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
28 (73.68%)
Коротких трейдов:
10 (26.32%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
23.09 USD
Средний убыток:
-28.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-131.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.55 USD (3)
Прирост в месяц:
28.54%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.77 USD
Максимальная:
234.74 USD (36.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.23% (234.74 USD)
По эквити:
21.23% (98.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.23 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +138.99 USD
Макс. убыток в серии: -131.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

Нет отзывов
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.