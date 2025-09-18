- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
25 (65.78%)
Убыточных трейдов:
13 (34.21%)
Лучший трейд:
62.23 USD
Худший трейд:
-54.85 USD
Общая прибыль:
577.29 USD (58 082 pips)
Общий убыток:
-376.21 USD (37 586 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (138.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
138.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
7.40%
Макс. загрузка депозита:
4.69%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.86
Длинных трейдов:
28 (73.68%)
Коротких трейдов:
10 (26.32%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
23.09 USD
Средний убыток:
-28.94 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-131.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-131.55 USD (3)
Прирост в месяц:
28.54%
Алготрейдинг:
84%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
94.77 USD
Максимальная:
234.74 USD (36.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.23% (234.74 USD)
По эквити:
21.23% (98.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.23 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +138.99 USD
Макс. убыток в серии: -131.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
44%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
USD
41%
1:500