- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Flow MT5 — Gold (XAUUSD) H1 Expert Advisor
A stability-focused EA designed for XAUUSD on the H1 timeframe. It combines six built-in strategies—trend-following, breakout confirmation, and session-based momentum—while enforcing ATR-adaptive stop-loss and take-profit to keep drawdowns low. Risk filters include session and spread controls, and multi-Magic Numbers help separate stats per strategy. Recommended starting capital is $500. The package includes lifetime updates and responsive support. Suitable for intraday-swing traders who want consistent, rules-based execution with flexible on/off control per strategy. (algotraders.web.id)
Highlights
-
Optimized for MT5 • XAUUSD • H1. (algotraders.web.id)
-
6 automated strategies (trend, breakout, momentum). (algotraders.web.id)
-
ATR-based SL/TP for adaptive risk control; session & spread filters to avoid poor conditions. (algotraders.web.id)
-
Multi-Magic Number for clean performance tracking. (algotraders.web.id)
-
Recommended min. balance: $500; lifetime updates and support included. (algotraders.web.id)
Note: Trading CFDs involves risk. Test on demo or small live first and avoid high-impact news periods. (algotraders.web.id)
