Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
25 (65.78%)
Verlusttrades:
13 (34.21%)
Bester Trade:
62.23 USD
Schlechtester Trade:
-54.85 USD
Bruttoprofit:
577.29 USD (58 082 pips)
Bruttoverlust:
-376.21 USD (37 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (138.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.99 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
7.40%
Max deposit load:
4.69%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
28 (73.68%)
Short-Positionen:
10 (26.32%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
5.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-131.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.55 USD (3)
Wachstum pro Monat :
28.54%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.77 USD
Maximaler:
234.74 USD (36.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.23% (234.74 USD)
Kapital:
21.23% (98.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +62.23 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -131.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Algotraders Flow Mini Portfolio
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
500
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
41%
1:500
Kopieren

