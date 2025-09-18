- Wachstum
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
25 (65.78%)
Verlusttrades:
13 (34.21%)
Bester Trade:
62.23 USD
Schlechtester Trade:
-54.85 USD
Bruttoprofit:
577.29 USD (58 082 pips)
Bruttoverlust:
-376.21 USD (37 586 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (138.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.99 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
7.40%
Max deposit load:
4.69%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
28 (73.68%)
Short-Positionen:
10 (26.32%)
Profit-Faktor:
1.53
Mathematische Gewinnerwartung:
5.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-131.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-131.55 USD (3)
Wachstum pro Monat :
28.54%
Algo-Trading:
84%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
94.77 USD
Maximaler:
234.74 USD (36.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.23% (234.74 USD)
Kapital:
21.23% (98.05 USD)
|XAUUSD
|38
|XAUUSD
|201
|XAUUSD
|20K
Bester Trade: +62.23 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +138.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -131.55 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
