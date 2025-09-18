- 成長
トレード:
38
利益トレード:
25 (65.78%)
損失トレード:
13 (34.21%)
ベストトレード:
62.23 USD
最悪のトレード:
-54.85 USD
総利益:
577.29 USD (58 082 pips)
総損失:
-376.21 USD (37 586 pips)
最大連続の勝ち:
6 (138.99 USD)
最大連続利益:
138.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
7.40%
最大入金額:
4.69%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
28 (73.68%)
短いトレード:
10 (26.32%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
5.29 USD
平均利益:
23.09 USD
平均損失:
-28.94 USD
最大連続の負け:
3 (-131.55 USD)
最大連続損失:
-131.55 USD (3)
月間成長:
28.54%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.77 USD
最大の:
234.74 USD (36.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.23% (234.74 USD)
エクイティによる:
21.23% (98.05 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +62.23 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +138.99 USD
最大連続損失: -131.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
