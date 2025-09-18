シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Algotraders Flow Mini Portfolio
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
25 (65.78%)
損失トレード:
13 (34.21%)
ベストトレード:
62.23 USD
最悪のトレード:
-54.85 USD
総利益:
577.29 USD (58 082 pips)
総損失:
-376.21 USD (37 586 pips)
最大連続の勝ち:
6 (138.99 USD)
最大連続利益:
138.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
7.40%
最大入金額:
4.69%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.86
長いトレード:
28 (73.68%)
短いトレード:
10 (26.32%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
5.29 USD
平均利益:
23.09 USD
平均損失:
-28.94 USD
最大連続の負け:
3 (-131.55 USD)
最大連続損失:
-131.55 USD (3)
月間成長:
28.54%
アルゴリズム取引:
84%
残高によるドローダウン:
絶対:
94.77 USD
最大の:
234.74 USD (36.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.23% (234.74 USD)
エクイティによる:
21.23% (98.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +62.23 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +138.99 USD
最大連続損失: -131.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Algotraders Flow Mini Portfolio
30 USD/月
44%
0
0
USD
500
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
41%
1:500
コピー

