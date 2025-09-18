SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Algotraders Flow Mini Portfolio
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
25 (65.78%)
Negociações com perda:
13 (34.21%)
Melhor negociação:
62.23 USD
Pior negociação:
-54.85 USD
Lucro bruto:
577.29 USD (58 082 pips)
Perda bruta:
-376.21 USD (37 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (138.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
138.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
7.40%
Depósito máximo carregado:
4.69%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
28 (73.68%)
Negociações curtas:
10 (26.32%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
5.29 USD
Lucro médio:
23.09 USD
Perda média:
-28.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-131.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.55 USD (3)
Crescimento mensal:
28.54%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.77 USD
Máximo:
234.74 USD (36.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.23% (234.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.23% (98.05 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +62.23 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +138.99 USD
Máxima perda consecutiva: -131.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

Sem comentários
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Algotraders Flow Mini Portfolio
30 USD por mês
44%
0
0
USD
500
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
41%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.