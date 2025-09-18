- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
25 (65.78%)
Negociações com perda:
13 (34.21%)
Melhor negociação:
62.23 USD
Pior negociação:
-54.85 USD
Lucro bruto:
577.29 USD (58 082 pips)
Perda bruta:
-376.21 USD (37 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (138.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
138.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
7.40%
Depósito máximo carregado:
4.69%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.86
Negociações longas:
28 (73.68%)
Negociações curtas:
10 (26.32%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
5.29 USD
Lucro médio:
23.09 USD
Perda média:
-28.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-131.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-131.55 USD (3)
Crescimento mensal:
28.54%
Algotrading:
84%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
94.77 USD
Máximo:
234.74 USD (36.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.23% (234.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.23% (98.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +62.23 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +138.99 USD
Máxima perda consecutiva: -131.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
Sem comentários
