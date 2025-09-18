- 자본
트레이드:
41
이익 거래:
27 (65.85%)
손실 거래:
14 (34.15%)
최고의 거래:
62.23 USD
최악의 거래:
-54.85 USD
총 수익:
581.13 USD (58 465 pips)
총 손실:
-403.71 USD (40 336 pips)
연속 최대 이익:
6 (138.99 USD)
연속 최대 이익:
138.99 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
6.29%
최대 입금량:
4.69%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
30 (73.17%)
숏(주식차입매도):
11 (26.83%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
4.33 USD
평균 이익:
21.52 USD
평균 손실:
-28.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-131.55 USD)
연속 최대 손실:
-131.55 USD (3)
월별 성장률:
7.49%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.77 USD
최대한의:
234.74 USD (36.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.23% (234.74 USD)
자본금별:
21.23% (98.05 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|41
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|177
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +62.23 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +138.99 USD
연속 최대 손실: -131.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
37%
0
0
USD
USD
477
USD
USD
16
85%
41
65%
6%
1.43
4.33
USD
USD
41%
1:500