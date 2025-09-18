시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Algotraders Flow Mini Portfolio
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 리뷰
안정성
16
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 37%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
41
이익 거래:
27 (65.85%)
손실 거래:
14 (34.15%)
최고의 거래:
62.23 USD
최악의 거래:
-54.85 USD
총 수익:
581.13 USD (58 465 pips)
총 손실:
-403.71 USD (40 336 pips)
연속 최대 이익:
6 (138.99 USD)
연속 최대 이익:
138.99 USD (6)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
6.29%
최대 입금량:
4.69%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
30 (73.17%)
숏(주식차입매도):
11 (26.83%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
4.33 USD
평균 이익:
21.52 USD
평균 손실:
-28.84 USD
연속 최대 손실:
3 (-131.55 USD)
연속 최대 손실:
-131.55 USD (3)
월별 성장률:
7.49%
Algo 트레이딩:
85%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
94.77 USD
최대한의:
234.74 USD (36.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.23% (234.74 USD)
자본금별:
21.23% (98.05 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 41
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 177
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +62.23 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +138.99 USD
연속 최대 손실: -131.55 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

리뷰 없음
2026.01.02 12:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
