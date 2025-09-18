信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Algotraders Flow Mini Portfolio
Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
38
盈利交易:
25 (65.78%)
亏损交易:
13 (34.21%)
最好交易:
62.23 USD
最差交易:
-54.85 USD
毛利:
577.29 USD (58 082 pips)
毛利亏损:
-376.21 USD (37 586 pips)
最大连续赢利:
6 (138.99 USD)
最大连续盈利:
138.99 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
7.40%
最大入金加载:
4.69%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.86
长期交易:
28 (73.68%)
短期交易:
10 (26.32%)
利润因子:
1.53
预期回报:
5.29 USD
平均利润:
23.09 USD
平均损失:
-28.94 USD
最大连续失误:
3 (-131.55 USD)
最大连续亏损:
-131.55 USD (3)
每月增长:
28.54%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
94.77 USD
最大值:
234.74 USD (36.68%)
相对跌幅:
结余:
41.23% (234.74 USD)
净值:
21.23% (98.05 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +62.23 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +138.99 USD
最大连续亏损: -131.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
查看详细统计，请 登录 或者 注册
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

没有评论
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Algotraders Flow Mini Portfolio
每月30 USD
44%
0
0
USD
500
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
41%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载