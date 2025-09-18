- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
38
盈利交易:
25 (65.78%)
亏损交易:
13 (34.21%)
最好交易:
62.23 USD
最差交易:
-54.85 USD
毛利:
577.29 USD (58 082 pips)
毛利亏损:
-376.21 USD (37 586 pips)
最大连续赢利:
6 (138.99 USD)
最大连续盈利:
138.99 USD (6)
夏普比率:
0.19
交易活动:
7.40%
最大入金加载:
4.69%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.86
长期交易:
28 (73.68%)
短期交易:
10 (26.32%)
利润因子:
1.53
预期回报:
5.29 USD
平均利润:
23.09 USD
平均损失:
-28.94 USD
最大连续失误:
3 (-131.55 USD)
最大连续亏损:
-131.55 USD (3)
每月增长:
28.54%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
94.77 USD
最大值:
234.74 USD (36.68%)
相对跌幅:
结余:
41.23% (234.74 USD)
净值:
21.23% (98.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.23 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +138.99 USD
最大连续亏损: -131.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
USD
41%
1:500