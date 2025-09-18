- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
25 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
13 (34.21%)
Mejor transacción:
62.23 USD
Peor transacción:
-54.85 USD
Beneficio Bruto:
577.29 USD (58 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-376.21 USD (37 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (138.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
138.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
7.40%
Carga máxima del depósito:
4.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
28 (73.68%)
Transacciones Cortas:
10 (26.32%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
5.29 USD
Beneficio medio:
23.09 USD
Pérdidas medias:
-28.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-131.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.55 USD (3)
Crecimiento al mes:
28.54%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.77 USD
Máxima:
234.74 USD (36.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.23% (234.74 USD)
De fondos:
21.23% (98.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|201
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|20K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +62.23 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +138.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -131.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.
If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
44%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
14
84%
38
65%
7%
1.53
5.29
USD
USD
41%
1:500