Agus Darma Kusuma

Algotraders Flow Mini Portfolio

Agus Darma Kusuma
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 44%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
25 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
13 (34.21%)
Mejor transacción:
62.23 USD
Peor transacción:
-54.85 USD
Beneficio Bruto:
577.29 USD (58 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-376.21 USD (37 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (138.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
138.99 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
7.40%
Carga máxima del depósito:
4.69%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.86
Transacciones Largas:
28 (73.68%)
Transacciones Cortas:
10 (26.32%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
5.29 USD
Beneficio medio:
23.09 USD
Pérdidas medias:
-28.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-131.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-131.55 USD (3)
Crecimiento al mes:
28.54%
Trading algorítmico:
84%
Reducción de balance:
Absoluto:
94.77 USD
Máxima:
234.74 USD (36.68%)
Reducción relativa:
De balance:
41.23% (234.74 USD)
De fondos:
21.23% (98.05 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 201
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 20K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +62.23 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +138.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -131.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
AlgoTraders Mini Portfolio is a portfolio designed specifically for traders with smaller capital—below $2,000—while still prioritizing safety, low drawdown, and long-term stability.
This portfolio is built from four carefully selected strategies, deeply backtested using $100,000 capital with a fixed 0.01 lot size, showing exceptional durability even at the minimum lot setting.

If you want to copy trade with capital upper $2,000, you may rent the EA here:

No hay comentarios
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 21:40
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 04:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.25 03:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 05:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.18 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.85% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 01:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.13 01:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 01:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.13 00:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
