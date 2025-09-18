- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
85 (92.39%)
Убыточных трейдов:
7 (7.61%)
Лучший трейд:
922.60 USD
Худший трейд:
-541.73 USD
Общая прибыль:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Общий убыток:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (1 638.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 638.67 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
81.55%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
92 (100.00%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
44.11 USD
Средний убыток:
-518.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 031.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 031.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-12.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 977.78 USD (16.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.45% (1 977.78 USD)
По эквити:
4.76% (506.47 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD.ecn
|121
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD.ecn
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +922.60 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 638.67 USD
Макс. убыток в серии: -1 031.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Always set Stop Loss Take Profit.
StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
0%
92
92%
82%
1.03
1.31
USD
USD
16%
1:500