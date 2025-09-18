СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / StopLoss 23
Yaroslav Gnidets

StopLoss 23

Yaroslav Gnidets
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
InstaForex-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
85 (92.39%)
Убыточных трейдов:
7 (7.61%)
Лучший трейд:
922.60 USD
Худший трейд:
-541.73 USD
Общая прибыль:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Общий убыток:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Макс. серия выигрышей:
56 (1 638.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 638.67 USD (56)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
81.55%
Макс. загрузка депозита:
1.75%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.06
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
92 (100.00%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
1.31 USD
Средняя прибыль:
44.11 USD
Средний убыток:
-518.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 031.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 031.80 USD (2)
Прирост в месяц:
-12.62%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 977.78 USD (16.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.45% (1 977.78 USD)
По эквити:
4.76% (506.47 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD.ecn 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD.ecn 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD.ecn 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +922.60 USD
Худший трейд: -542 USD
Макс. серия выигрышей: 56
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 638.67 USD
Макс. убыток в серии: -1 031.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Always set Stop Loss Take Profit.

StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.

https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU


Нет отзывов
2025.11.27 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
