SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / StopLoss 23
Yaroslav Gnidets

StopLoss 23

Yaroslav Gnidets
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
InstaForex-Server
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
92
Transacciones Rentables:
85 (92.39%)
Transacciones Irrentables:
7 (7.61%)
Mejor transacción:
922.60 USD
Peor transacción:
-541.73 USD
Beneficio Bruto:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
56 (1 638.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 638.67 USD (56)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
82.61%
Carga máxima del depósito:
1.75%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.06
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
92 (100.00%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.31 USD
Beneficio medio:
44.11 USD
Pérdidas medias:
-518.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 031.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 031.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
-12.62%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 977.78 USD (16.45%)
Reducción relativa:
De balance:
16.45% (1 977.78 USD)
De fondos:
4.76% (506.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.ecn 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.ecn 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.ecn 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +922.60 USD
Peor transacción: -542 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 56
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 638.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 031.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Always set Stop Loss Take Profit.

StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.

https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU


No hay comentarios
2025.11.27 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
StopLoss 23
30 USD al mes
1%
0
0
USD
10K
USD
14
0%
92
92%
83%
1.03
1.31
USD
16%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.