- 자본
- 축소
트레이드:
96
이익 거래:
89 (92.70%)
손실 거래:
7 (7.29%)
최고의 거래:
922.60 USD
최악의 거래:
-541.73 USD
총 수익:
4 353.36 USD (9 084 pips)
총 손실:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
연속 최대 이익:
56 (1 638.67 USD)
연속 최대 이익:
1 638.67 USD (56)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
82.54%
최대 입금량:
1.75%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.37
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
96 (100.00%)
수익 요인:
1.20
기대수익:
7.55 USD
평균 이익:
48.91 USD
평균 손실:
-518.40 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 031.80 USD)
연속 최대 손실:
-1 031.80 USD (2)
월별 성장률:
-3.10%
연간 예측:
-37.67%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 977.78 USD (16.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.45% (1 977.78 USD)
자본금별:
4.76% (506.47 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|96
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD.ecn
|725
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD.ecn
|4.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +922.60 USD
최악의 거래: -542 USD
연속 최대 이익: 56
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +1 638.67 USD
연속 최대 손실: -1 031.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaForex-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Always set Stop Loss Take Profit.
StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
16
0%
96
92%
83%
1.19
7.55
USD
USD
16%
1:500