- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
85 (92.39%)
亏损交易:
7 (7.61%)
最好交易:
922.60 USD
最差交易:
-541.73 USD
毛利:
3 749.31 USD (8 195 pips)
毛利亏损:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
最大连续赢利:
56 (1 638.67 USD)
最大连续盈利:
1 638.67 USD (56)
夏普比率:
0.02
交易活动:
82.61%
最大入金加载:
1.75%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.06
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
92 (100.00%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.31 USD
平均利润:
44.11 USD
平均损失:
-518.40 USD
最大连续失误:
2 (-1 031.80 USD)
最大连续亏损:
-1 031.80 USD (2)
每月增长:
-12.62%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 977.78 USD (16.45%)
相对跌幅:
结余:
16.45% (1 977.78 USD)
净值:
4.76% (506.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD.ecn
|121
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD.ecn
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +922.60 USD
最差交易: -542 USD
最大连续赢利: 56
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 638.67 USD
最大连续亏损: -1 031.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
