- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
85 (92.39%)
損失トレード:
7 (7.61%)
ベストトレード:
922.60 USD
最悪のトレード:
-541.73 USD
総利益:
3 749.31 USD (8 195 pips)
総損失:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
最大連続の勝ち:
56 (1 638.67 USD)
最大連続利益:
1 638.67 USD (56)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
82.61%
最大入金額:
1.75%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
92 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
1.31 USD
平均利益:
44.11 USD
平均損失:
-518.40 USD
最大連続の負け:
2 (-1 031.80 USD)
最大連続損失:
-1 031.80 USD (2)
月間成長:
-12.62%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 977.78 USD (16.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.45% (1 977.78 USD)
エクイティによる:
4.76% (506.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD.ecn
|121
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD.ecn
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +922.60 USD
最悪のトレード: -542 USD
最大連続の勝ち: 56
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 638.67 USD
最大連続損失: -1 031.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Always set Stop Loss Take Profit.
StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
0%
92
92%
83%
1.03
1.31
USD
USD
16%
1:500