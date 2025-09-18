- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
53 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
540.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
1 071.68 USD (3 687 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
53 (1 071.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 071.68 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
50.18%
Massimo carico di deposito:
1.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
53 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
20.22 USD
Profitto medio:
20.22 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
10.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.75% (184.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|53
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD.ecn
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD.ecn
|3.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +540.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +1 071.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "InstaForex-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
