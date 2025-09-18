SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / StopLoss 23
Yaroslav Gnidets

StopLoss 23

Yaroslav Gnidets
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
InstaForex-Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
92
Gewinntrades:
85 (92.39%)
Verlusttrades:
7 (7.61%)
Bester Trade:
922.60 USD
Schlechtester Trade:
-541.73 USD
Bruttoprofit:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Bruttoverlust:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
56 (1 638.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 638.67 USD (56)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
82.61%
Max deposit load:
1.75%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
92 (100.00%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
1.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
44.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-518.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 031.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 031.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-12.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 977.78 USD (16.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.45% (1 977.78 USD)
Kapital:
4.76% (506.47 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD.ecn 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD.ecn 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD.ecn 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +922.60 USD
Schlechtester Trade: -542 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 56
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 638.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 031.80 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Always set Stop Loss Take Profit.

StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.

https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU


Keine Bewertungen
2025.11.27 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
