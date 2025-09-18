SinaisSeções
Yaroslav Gnidets

StopLoss 23

Yaroslav Gnidets
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
InstaForex-Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
85 (92.39%)
Negociações com perda:
7 (7.61%)
Melhor negociação:
922.60 USD
Pior negociação:
-541.73 USD
Lucro bruto:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Perda bruta:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (1 638.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 638.67 USD (56)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.61%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
92 (100.00%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
44.11 USD
Perda média:
-518.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 031.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 031.80 USD (2)
Crescimento mensal:
-12.62%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 977.78 USD (16.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.45% (1 977.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.76% (506.47 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.ecn 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.ecn 121
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.ecn 3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +922.60 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 638.67 USD
Máxima perda consecutiva: -1 031.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Always set Stop Loss Take Profit.

StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.

https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU


Sem comentários
2025.11.27 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 15:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.21 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 09:04
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 02:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 14.29% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 02:21
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.18 08:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
