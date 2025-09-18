- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
85 (92.39%)
Negociações com perda:
7 (7.61%)
Melhor negociação:
922.60 USD
Pior negociação:
-541.73 USD
Lucro bruto:
3 749.31 USD (8 195 pips)
Perda bruta:
-3 628.80 USD (4 963 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
56 (1 638.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 638.67 USD (56)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
82.61%
Depósito máximo carregado:
1.75%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.06
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
92 (100.00%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
44.11 USD
Perda média:
-518.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 031.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 031.80 USD (2)
Crescimento mensal:
-12.62%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 977.78 USD (16.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.45% (1 977.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.76% (506.47 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD.ecn
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD.ecn
|121
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD.ecn
|3.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +922.60 USD
Pior negociação: -542 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 56
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 638.67 USD
Máxima perda consecutiva: -1 031.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Always set Stop Loss Take Profit.
StopLoss 23 signal is more reliable than the most reliable bank.https://www.instaforex.org/ua/?x=TTMGU
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
14
0%
92
92%
83%
1.03
1.31
USD
USD
16%
1:500