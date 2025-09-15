СигналыРазделы
Maulana Miraj

XAURISKBUYONLY2024

Maulana Miraj
0 отзывов
Надежность
58 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 212%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 458
Прибыльных трейдов:
1 080 (74.07%)
Убыточных трейдов:
378 (25.93%)
Лучший трейд:
113.24 USD
Худший трейд:
-508.44 USD
Общая прибыль:
6 510.27 USD (498 519 pips)
Общий убыток:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (130.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.72 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
54.40%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
1 390 (95.34%)
Коротких трейдов:
68 (4.66%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
6.03 USD
Средний убыток:
-12.78 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-266.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 016.22 USD (3)
Прирост в месяц:
26.97%
Годовой прогноз:
327.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.99 USD
Максимальная:
1 460.40 USD (46.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.32% (1 460.43 USD)
По эквити:
39.51% (577.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 1456
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 1.7K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 180K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113.24 USD
Худший трейд: -508 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +130.43 USD
Макс. убыток в серии: -266.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
