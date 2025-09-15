- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 458
Прибыльных трейдов:
1 080 (74.07%)
Убыточных трейдов:
378 (25.93%)
Лучший трейд:
113.24 USD
Худший трейд:
-508.44 USD
Общая прибыль:
6 510.27 USD (498 519 pips)
Общий убыток:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (130.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.72 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
54.40%
Макс. загрузка депозита:
1.60%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.15
Длинных трейдов:
1 390 (95.34%)
Коротких трейдов:
68 (4.66%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
1.15 USD
Средняя прибыль:
6.03 USD
Средний убыток:
-12.78 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-266.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 016.22 USD (3)
Прирост в месяц:
26.97%
Годовой прогноз:
327.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.99 USD
Максимальная:
1 460.40 USD (46.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.32% (1 460.43 USD)
По эквити:
39.51% (577.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1456
|USDJPY.sv
|1
|USK.sv
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|USDJPY.sv
|0
|USK.sv
|0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|180K
|USDJPY.sv
|13
|USK.sv
|-5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +113.24 USD
Худший трейд: -508 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +130.43 USD
Макс. убыток в серии: -266.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
212%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
58
0%
1 458
74%
54%
1.34
1.15
USD
USD
62%
1:400