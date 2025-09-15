- 成長
トレード:
1 459
利益トレード:
1 081 (74.09%)
損失トレード:
378 (25.91%)
ベストトレード:
113.24 USD
最悪のトレード:
-508.44 USD
総利益:
6 535.41 USD (499 775 pips)
総損失:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
最大連続の勝ち:
25 (130.43 USD)
最大連続利益:
298.72 USD (4)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
54.40%
最大入金額:
1.60%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.17
長いトレード:
1 391 (95.34%)
短いトレード:
68 (4.66%)
プロフィットファクター:
1.35
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
6.05 USD
平均損失:
-12.78 USD
最大連続の負け:
9 (-266.60 USD)
最大連続損失:
-1 016.22 USD (3)
月間成長:
27.21%
年間予想:
330.12%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
27.99 USD
最大の:
1 460.40 USD (46.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.32% (1 460.43 USD)
エクイティによる:
39.51% (577.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1457
|USDJPY.sv
|1
|USK.sv
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|USDJPY.sv
|0
|USK.sv
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|181K
|USDJPY.sv
|13
|USK.sv
|-5
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +113.24 USD
最悪のトレード: -508 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +130.43 USD
最大連続損失: -266.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
217%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
58
0%
1 459
74%
54%
1.35
1.17
USD
USD
62%
1:400