Negociações:
1 459
Negociações com lucro:
1 081 (74.09%)
Negociações com perda:
378 (25.91%)
Melhor negociação:
113.24 USD
Pior negociação:
-508.44 USD
Lucro bruto:
6 535.41 USD (499 775 pips)
Perda bruta:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (130.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
298.72 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
54.40%
Depósito máximo carregado:
1.60%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.17
Negociações longas:
1 391 (95.34%)
Negociações curtas:
68 (4.66%)
Fator de lucro:
1.35
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
6.05 USD
Perda média:
-12.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-266.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 016.22 USD (3)
Crescimento mensal:
27.21%
Previsão anual:
330.12%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
27.99 USD
Máximo:
1 460.40 USD (46.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.32% (1 460.43 USD)
Pelo Capital Líquido:
39.51% (577.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1457
|USDJPY.sv
|1
|USK.sv
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|USDJPY.sv
|0
|USK.sv
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|181K
|USDJPY.sv
|13
|USK.sv
|-5
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +113.24 USD
Pior negociação: -508 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +130.43 USD
Máxima perda consecutiva: -266.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
