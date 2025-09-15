SignauxSections
Maulana Miraj

XAULOWRISK2024

Maulana Miraj
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 111%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 119
Bénéfice trades:
840 (75.06%)
Perte trades:
279 (24.93%)
Meilleure transaction:
113.24 USD
Pire transaction:
-508.44 USD
Bénéfice brut:
4 980.44 USD (373 759 pips)
Perte brute:
-3 901.87 USD (247 972 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (130.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
298.72 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
15.62%
Charge de dépôt maximale:
0.69%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.74
Longs trades:
1 088 (97.23%)
Courts trades:
31 (2.77%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
0.96 USD
Bénéfice moyen:
5.93 USD
Perte moyenne:
-13.99 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-266.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 016.22 USD (3)
Croissance mensuelle:
9.97%
Prévision annuelle:
120.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
27.99 USD
Maximal:
1 460.40 USD (46.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.32% (1 460.43 USD)
Par fonds propres:
3.67% (53.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 1117
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 1.1K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 126K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113.24 USD
Pire transaction: -508 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +130.43 USD
Perte consécutive maximale: -266.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.64% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAULOWRISK2024
30 USD par mois
111%
0
0
USD
1.5K
USD
46
0%
1 119
75%
16%
1.27
0.96
USD
62%
1:400
Copier

