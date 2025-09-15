SegnaliSezioni
Maulana Miraj

XAULOWRISK2024

Maulana Miraj
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 111%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 119
Profit Trade:
840 (75.06%)
Loss Trade:
279 (24.93%)
Best Trade:
113.24 USD
Worst Trade:
-508.44 USD
Profitto lordo:
4 980.44 USD (373 759 pips)
Perdita lorda:
-3 901.87 USD (247 972 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (130.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
298.72 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
15.62%
Massimo carico di deposito:
0.69%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
1 088 (97.23%)
Short Trade:
31 (2.77%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
0.96 USD
Profitto medio:
5.93 USD
Perdita media:
-13.99 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-266.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 016.22 USD (3)
Crescita mensile:
9.97%
Previsione annuale:
120.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.99 USD
Massimale:
1 460.40 USD (46.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.32% (1 460.43 USD)
Per equità:
3.67% (53.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 1117
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 1.1K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv 126K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113.24 USD
Worst Trade: -508 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +130.43 USD
Massima perdita consecutiva: -266.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 09:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 02:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.64% of days out of 305 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
A large drawdown may occur on the account again
