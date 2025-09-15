SeñalesSecciones
Maulana Miraj

XAURISKBUYONLY2024

Maulana Miraj
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 217%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 459
Transacciones Rentables:
1 081 (74.09%)
Transacciones Irrentables:
378 (25.91%)
Mejor transacción:
113.24 USD
Peor transacción:
-508.44 USD
Beneficio Bruto:
6 535.41 USD (499 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (130.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
298.72 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
54.40%
Carga máxima del depósito:
1.60%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.17
Transacciones Largas:
1 391 (95.34%)
Transacciones Cortas:
68 (4.66%)
Factor de Beneficio:
1.35
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
6.05 USD
Pérdidas medias:
-12.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-266.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 016.22 USD (3)
Crecimiento al mes:
27.21%
Pronóstico anual:
330.12%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.99 USD
Máxima:
1 460.40 USD (46.66%)
Reducción relativa:
De balance:
62.32% (1 460.43 USD)
De fondos:
39.51% (577.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 1457
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 1.7K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv 181K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +113.24 USD
Peor transacción: -508 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +130.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -266.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
