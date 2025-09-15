- 자본
- 축소
트레이드:
1 502
이익 거래:
1 110 (73.90%)
손실 거래:
392 (26.10%)
최고의 거래:
113.24 USD
최악의 거래:
-508.44 USD
총 수익:
6 677.98 USD (514 016 pips)
총 손실:
-4 990.48 USD (333 320 pips)
연속 최대 이익:
25 (130.43 USD)
연속 최대 이익:
298.72 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
50.10%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.16
롱(주식매수):
1 432 (95.34%)
숏(주식차입매도):
70 (4.66%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
6.02 USD
평균 손실:
-12.73 USD
연속 최대 손실:
9 (-266.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 016.22 USD (3)
월별 성장률:
23.67%
연간 예측:
287.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.99 USD
최대한의:
1 460.40 USD (46.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.32% (1 460.43 USD)
자본금별:
39.51% (577.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1500
|USDJPY.sv
|1
|USK.sv
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|USDJPY.sv
|0
|USK.sv
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|181K
|USDJPY.sv
|13
|USK.sv
|-5
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +113.24 USD
최악의 거래: -508 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +130.43 USD
연속 최대 손실: -266.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
214%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
60
0%
1 502
73%
50%
1.33
1.12
USD
USD
62%
1:400