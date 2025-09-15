시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / XAURISKBUYONLY2024
Maulana Miraj

XAURISKBUYONLY2024

Maulana Miraj
0 리뷰
안정성
60
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 214%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 502
이익 거래:
1 110 (73.90%)
손실 거래:
392 (26.10%)
최고의 거래:
113.24 USD
최악의 거래:
-508.44 USD
총 수익:
6 677.98 USD (514 016 pips)
총 손실:
-4 990.48 USD (333 320 pips)
연속 최대 이익:
25 (130.43 USD)
연속 최대 이익:
298.72 USD (4)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
50.10%
최대 입금량:
1.60%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.16
롱(주식매수):
1 432 (95.34%)
숏(주식차입매도):
70 (4.66%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.12 USD
평균 이익:
6.02 USD
평균 손실:
-12.73 USD
연속 최대 손실:
9 (-266.60 USD)
연속 최대 손실:
-1 016.22 USD (3)
월별 성장률:
23.67%
연간 예측:
287.25%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
27.99 USD
최대한의:
1 460.40 USD (46.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.32% (1 460.43 USD)
자본금별:
39.51% (577.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.sv 1500
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.sv 1.7K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.sv 181K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +113.24 USD
최악의 거래: -508 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +130.43 USD
연속 최대 손실: -266.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.07 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 13:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.07 12:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 03:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
XAURISKBUYONLY2024
월별 30 USD
214%
0
0
USD
1.5K
USD
60
0%
1 502
73%
50%
1.33
1.12
USD
62%
1:400
