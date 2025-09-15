- 成长
交易:
1 459
盈利交易:
1 081 (74.09%)
亏损交易:
378 (25.91%)
最好交易:
113.24 USD
最差交易:
-508.44 USD
毛利:
6 535.41 USD (499 775 pips)
毛利亏损:
-4 831.45 USD (318 287 pips)
最大连续赢利:
25 (130.43 USD)
最大连续盈利:
298.72 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
54.40%
最大入金加载:
1.60%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.17
长期交易:
1 391 (95.34%)
短期交易:
68 (4.66%)
利润因子:
1.35
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
6.05 USD
平均损失:
-12.78 USD
最大连续失误:
9 (-266.60 USD)
最大连续亏损:
-1 016.22 USD (3)
每月增长:
27.21%
年度预测:
330.12%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
27.99 USD
最大值:
1 460.40 USD (46.66%)
相对跌幅:
结余:
62.32% (1 460.43 USD)
净值:
39.51% (577.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|1457
|USDJPY.sv
|1
|USK.sv
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|1.7K
|USDJPY.sv
|0
|USK.sv
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|181K
|USDJPY.sv
|13
|USK.sv
|-5
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +113.24 USD
最差交易: -508 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +130.43 USD
最大连续亏损: -266.60 USD
