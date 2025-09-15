SignaleKategorien
Maulana Miraj

XAURISKBUYONLY2024

Maulana Miraj
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
59 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 205%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 462
Gewinntrades:
1 081 (73.93%)
Verlusttrades:
381 (26.06%)
Bester Trade:
113.24 USD
Schlechtester Trade:
-508.44 USD
Bruttoprofit:
6 535.41 USD (499 775 pips)
Bruttoverlust:
-4 891.26 USD (323 442 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (130.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
298.72 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
54.40%
Max deposit load:
1.60%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
1 394 (95.35%)
Short-Positionen:
68 (4.65%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.84 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-266.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 016.22 USD (3)
Wachstum pro Monat :
24.59%
Jahresprognose:
298.42%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
27.99 USD
Maximaler:
1 460.40 USD (46.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.32% (1 460.43 USD)
Kapital:
39.51% (577.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 1460
USDJPY.sv 1
USK.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 1.6K
USDJPY.sv 0
USK.sv 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv 176K
USDJPY.sv 13
USK.sv -5
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +113.24 USD
Schlechtester Trade: -508 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +130.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -266.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 23:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 15:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 06:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 04:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 13:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 12:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 02:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
