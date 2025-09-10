СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Fibo Grid
Diogo Antonio De Jesus

Fibo Grid

Diogo Antonio De Jesus
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 94%
FBS-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
154
Прибыльных трейдов:
107 (69.48%)
Убыточных трейдов:
47 (30.52%)
Лучший трейд:
39.71 USD
Худший трейд:
-74.64 USD
Общая прибыль:
698.11 USD (61 055 pips)
Общий убыток:
-302.65 USD (20 902 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (215.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
215.17 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
85.02%
Макс. загрузка депозита:
46.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.68
Длинных трейдов:
138 (89.61%)
Коротких трейдов:
16 (10.39%)
Профит фактор:
2.31
Мат. ожидание:
2.57 USD
Средняя прибыль:
6.52 USD
Средний убыток:
-6.44 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-147.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-147.50 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.72%
Годовой прогноз:
-8.75%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
147.50 USD (16.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.92% (147.50 USD)
По эквити:
26.24% (184.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 139
XAUUSD 13
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 344
XAUUSD 51
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY 35K
XAUUSD 5.1K
USDJPY -32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.71 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +215.17 USD
Макс. убыток в серии: -147.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ValutradesSeychelles-Live
0.14 × 7
ForexTime-MT5
0.33 × 12
еще 199...
EA Fibo Grid Hedge – Автоматический Сеточный Торговый Бот с Динамическим Интеллектом (GBP/JPY)

Рекомендую! Начинать с размера лота 0,01 для торговых счетов (банкас) с капиталом менее 1000 долларов США и использованием кредитного плеча 1:100.

Крайне важно приостанавливать работу робота за три дня до основных заседаний по монетарной политике (таких как ФРС, Банк Японии и Банк Англии), убедившись, что не осталось открытых ордеров, чтобы смягчить последствия высокой волатильности и минимизировать потенциальные убытки.

Рекомендуемый баланс: (200 долларов, лот 0,01) – (600 долларов, лот 0,01) – (1000 долларов, лот 0,02)



Нет отзывов
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 21:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 10:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 15:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fibo Grid
30 USD в месяц
94%
0
0
USD
803
USD
15
63%
154
69%
85%
2.30
2.57
USD
26%
1:100
