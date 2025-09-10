- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|13
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|51
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|5.1K
|USDJPY
|-32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.14 × 7
|
ForexTime-MT5
|0.33 × 12
EA Fibo Grid Hedge – Автоматический Сеточный Торговый Бот с Динамическим Интеллектом (GBP/JPY)
Рекомендую! Начинать с размера лота 0,01 для торговых счетов (банкас) с капиталом менее 1000 долларов США и использованием кредитного плеча 1:100.
Крайне важно приостанавливать работу робота за три дня до основных заседаний по монетарной политике (таких как ФРС, Банк Японии и Банк Англии), убедившись, что не осталось открытых ордеров, чтобы смягчить последствия высокой волатильности и минимизировать потенциальные убытки.
Рекомендуемый баланс: (200 долларов, лот 0,01) – (600 долларов, лот 0,01) – (1000 долларов, лот 0,02)
USD
USD
USD