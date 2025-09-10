- Crescimento
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|-32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.14 × 7
|
ForexTime-MT5
|0.33 × 12
EA Fibo Grid Hedge – Robô de Grid Trading Automático com Inteligência Dinâmica (GBP/JPY)
Recomendo! Iniciar com um lote (volume) de 0,01 para contas de câmbio (bancas) que possuam capital inferior a 1.000 dólares e alavancagem de 1:100.
É crucial pausar a operação do robô três dias antes de reuniões de política monetária importantes (como as do FED, BOJ e BOE), certificando-se de que nenhuma ordem esteja aberta, a fim de mitigar o impacto de alta volatilidade e minimizar possíveis prejuízos.
Saldo Recomendado: (200 dólares, lote 0,01) – (600 dólares, lote 0,01) – (1000 dólares, lote 0,02)
