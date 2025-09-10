SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fibo Grid
Diogo Antonio De Jesus

Fibo Grid

Diogo Antonio De Jesus
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 101%
FBS-Real
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
157
Negociações com lucro:
109 (69.42%)
Negociações com perda:
48 (30.57%)
Melhor negociação:
39.71 USD
Pior negociação:
-74.64 USD
Lucro bruto:
729.51 USD (64 438 pips)
Perda bruta:
-303.88 USD (20 902 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (215.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
215.17 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
85.02%
Depósito máximo carregado:
46.17%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.89
Negociações longas:
141 (89.81%)
Negociações curtas:
16 (10.19%)
Fator de lucro:
2.40
Valor esperado:
2.71 USD
Lucro médio:
6.69 USD
Perda média:
-6.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-147.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-147.50 USD (10)
Crescimento mensal:
1.35%
Previsão anual:
16.43%
Algotrading:
62%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
147.50 USD (16.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.92% (147.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.24% (184.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 139
XAUUSD 16
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY 344
XAUUSD 81
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY 35K
XAUUSD 8.5K
USDJPY -32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.71 USD
Pior negociação: -75 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +215.17 USD
Máxima perda consecutiva: -147.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ValutradesSeychelles-Live
0.14 × 7
ForexTime-MT5
0.33 × 12
199 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

EA Fibo Grid Hedge – Robô de Grid Trading Automático com Inteligência Dinâmica (GBP/JPY)

Recomendo! Iniciar com um lote (volume) de 0,01 para contas de câmbio (bancas) que possuam capital inferior a 1.000 dólares e alavancagem de 1:100.

É crucial pausar a operação do robô três dias antes de reuniões de política monetária importantes (como as do FED, BOJ e BOE), certificando-se de que nenhuma ordem esteja aberta, a fim de mitigar o impacto de alta volatilidade e minimizar possíveis prejuízos.

Saldo Recomendado: (200 dólares, lote 0,01) – (600 dólares, lote 0,01) – (1000 dólares, lote 0,02)




Sem comentários
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 21:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 10:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 15:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fibo Grid
30 USD por mês
101%
0
0
USD
833
USD
16
62%
157
69%
85%
2.40
2.71
USD
26%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.