- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
157
利益トレード:
109 (69.42%)
損失トレード:
48 (30.57%)
ベストトレード:
39.71 USD
最悪のトレード:
-74.64 USD
総利益:
729.51 USD (64 438 pips)
総損失:
-303.88 USD (20 902 pips)
最大連続の勝ち:
21 (215.17 USD)
最大連続利益:
215.17 USD (21)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
85.02%
最大入金額:
46.17%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.89
長いトレード:
141 (89.81%)
短いトレード:
16 (10.19%)
プロフィットファクター:
2.40
期待されたペイオフ:
2.71 USD
平均利益:
6.69 USD
平均損失:
-6.33 USD
最大連続の負け:
10 (-147.50 USD)
最大連続損失:
-147.50 USD (10)
月間成長:
1.35%
年間予想:
16.43%
アルゴリズム取引:
62%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
147.50 USD (16.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.92% (147.50 USD)
エクイティによる:
26.24% (184.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|-32
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.71 USD
最悪のトレード: -75 USD
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +215.17 USD
最大連続損失: -147.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
EA Fibo Grid Hedge – ダイナミック・インテリジェンス搭載の自動グリッド取引ボット (GBP/JPY)
推奨します！ 証拠金1,000ドル未満の取引口座（bancas）で、レバレッジ1:100を使用する場合、0.01ロットサイズから始めることをお勧めします。
高ボラティリティの影響を軽減し、潜在的な損失を最小限に抑えるため、FED、BOJ、BOEなどの主要な金融政策会合の3日前には、必ずロボットの稼働を一時停止し、未決済の注文が残っていないことを確認してください。
推奨残高（証拠金）： (200ドル, 0.01ロット) – (600ドル, 0.01ロット) – (1000ドル, 0.02ロット)
レビューなし
