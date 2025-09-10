EA Fibo Grid Hedge – ダイナミック・インテリジェンス搭載の自動グリッド取引ボット (GBP/JPY)

推奨します！ 証拠金1,000ドル未満の取引口座（bancas）で、レバレッジ1:100を使用する場合、0.01ロットサイズから始めることをお勧めします。

高ボラティリティの影響を軽減し、潜在的な損失を最小限に抑えるため、FED、BOJ、BOEなどの主要な金融政策会合の3日前には、必ずロボットの稼働を一時停止し、未決済の注文が残っていないことを確認してください。

推奨残高（証拠金）： (200ドル, 0.01ロット) – (600ドル, 0.01ロット) – (1000ドル, 0.02ロット)



