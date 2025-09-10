- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|-32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.14 × 7
|
ForexTime-MT5
|0.33 × 12
EA Fibo Grid Hedge – Bot de Trading en Cuadrícula Automático con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY)
¡Recomiendo! Empezar con un tamaño de lote de 0,01 para cuentas de trading (bancas) con menos de 1.000 dólares de capital y usando un apalancamiento de 1:100.
Es crucial pausar la operación del robot tres días antes de reuniones importantes de política monetaria (como las de la FED, BOJ y BOE), asegurándose de que no queden órdenes abiertas, para mitigar el impacto de la alta volatilidad y minimizar posibles pérdidas.
Balance Recomendado: (200 dólares, lote 0,01) – (600 dólares, lote 0,01) – (1000 dólares, lote 0,02)
