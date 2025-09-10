EA Fibo Grid Hedge – Bot de Trading en Cuadrícula Automático con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY)

¡Recomiendo! Empezar con un tamaño de lote de 0,01 para cuentas de trading (bancas) con menos de 1.000 dólares de capital y usando un apalancamiento de 1:100.

Es crucial pausar la operación del robot tres días antes de reuniones importantes de política monetaria (como las de la FED, BOJ y BOE), asegurándose de que no queden órdenes abiertas, para mitigar el impacto de la alta volatilidad y minimizar posibles pérdidas.

Balance Recomendado: (200 dólares, lote 0,01) – (600 dólares, lote 0,01) – (1000 dólares, lote 0,02)







