SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Fibo Grid
Diogo Antonio De Jesus

Fibo Grid

Diogo Antonio De Jesus
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 101%
FBS-Real
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
157
Transacciones Rentables:
109 (69.42%)
Transacciones Irrentables:
48 (30.57%)
Mejor transacción:
39.71 USD
Peor transacción:
-74.64 USD
Beneficio Bruto:
729.51 USD (64 438 pips)
Pérdidas Brutas:
-303.88 USD (20 902 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (215.17 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
215.17 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
85.02%
Carga máxima del depósito:
46.17%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
141 (89.81%)
Transacciones Cortas:
16 (10.19%)
Factor de Beneficio:
2.40
Beneficio Esperado:
2.71 USD
Beneficio medio:
6.69 USD
Pérdidas medias:
-6.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-147.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147.50 USD (10)
Crecimiento al mes:
1.35%
Pronóstico anual:
16.43%
Trading algorítmico:
62%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
147.50 USD (16.54%)
Reducción relativa:
De balance:
16.92% (147.50 USD)
De fondos:
26.24% (184.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 139
XAUUSD 16
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY 344
XAUUSD 81
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY 35K
XAUUSD 8.5K
USDJPY -32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +39.71 USD
Peor transacción: -75 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +215.17 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ValutradesSeychelles-Live
0.14 × 7
ForexTime-MT5
0.33 × 12
otros 199...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

EA Fibo Grid Hedge – Bot de Trading en Cuadrícula Automático con Inteligencia Dinámica (GBP/JPY)

¡Recomiendo! Empezar con un tamaño de lote de 0,01 para cuentas de trading (bancas) con menos de 1.000 dólares de capital y usando un apalancamiento de 1:100.

Es crucial pausar la operación del robot tres días antes de reuniones importantes de política monetaria (como las de la FED, BOJ y BOE), asegurándose de que no queden órdenes abiertas, para mitigar el impacto de la alta volatilidad y minimizar posibles pérdidas.

Balance Recomendado: (200 dólares, lote 0,01) – (600 dólares, lote 0,01) – (1000 dólares, lote 0,02)



No hay comentarios
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 21:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 10:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 15:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fibo Grid
30 USD al mes
101%
0
0
USD
833
USD
16
62%
157
69%
85%
2.40
2.71
USD
26%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.