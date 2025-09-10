- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|18
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|102
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|11K
|USDJPY
|-32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.14 × 7
|
ForexTime-MT5
|0.33 × 12
Hier ist die vollständige Übersetzung des Textes ins Deutsche:
EA Fibo Grid Hedge – Automatisierter Grid-Trading-Bot mit dynamischer Intelligenz (GBP/JPY)
Ich empfehle! Für Handelskonten (Bancas) mit einem Kapital von unter 1.000 US-Dollar und einer Hebelwirkung von 1:100 sollten Sie mit einer Losgröße (Lot Size) von 0,01 beginnen.
Es ist entscheidend, den Betrieb des Roboters drei Tage vor wichtigen geldpolitischen Sitzungen (wie denen der FED, BOJ und BOE) zu pausieren und dabei sicherzustellen, dass keine offenen Orders vorhanden sind, um die Auswirkungen hoher Volatilität abzumildern und potenzielle Verluste zu minimieren.
Empfohlenes Guthaben: (200 Dollar, Lot 0,01) – (600 Dollar, Lot 0,01) – (1000 Dollar, Lot 0,02)
USD
USD
USD