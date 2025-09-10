Hier ist die vollständige Übersetzung des Textes ins Deutsche:

EA Fibo Grid Hedge – Automatisierter Grid-Trading-Bot mit dynamischer Intelligenz (GBP/JPY)

Ich empfehle! Für Handelskonten (Bancas) mit einem Kapital von unter 1.000 US-Dollar und einer Hebelwirkung von 1:100 sollten Sie mit einer Losgröße (Lot Size) von 0,01 beginnen.

Es ist entscheidend, den Betrieb des Roboters drei Tage vor wichtigen geldpolitischen Sitzungen (wie denen der FED, BOJ und BOE) zu pausieren und dabei sicherzustellen, dass keine offenen Orders vorhanden sind, um die Auswirkungen hoher Volatilität abzumildern und potenzielle Verluste zu minimieren.

Empfohlenes Guthaben: (200 Dollar, Lot 0,01) – (600 Dollar, Lot 0,01) – (1000 Dollar, Lot 0,02)



