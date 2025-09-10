SignaleKategorien
Diogo Antonio De Jesus

Fibo Grid

Diogo Antonio De Jesus
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 106%
FBS-Real
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
159
Gewinntrades:
110 (69.18%)
Verlusttrades:
49 (30.82%)
Bester Trade:
39.71 USD
Schlechtester Trade:
-74.64 USD
Bruttoprofit:
757.85 USD (67 271 pips)
Bruttoverlust:
-311.52 USD (21 666 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (215.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
215.17 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
83.75%
Max deposit load:
46.17%
Letzter Trade:
33 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
3.03
Long-Positionen:
143 (89.94%)
Short-Positionen:
16 (10.06%)
Profit-Faktor:
2.43
Mathematische Gewinnerwartung:
2.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-147.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.50 USD (10)
Wachstum pro Monat :
3.27%
Jahresprognose:
39.71%
Algo-Trading:
61%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
147.50 USD (16.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.92% (147.50 USD)
Kapital:
26.24% (184.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 139
XAUUSD 18
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 344
XAUUSD 102
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY 35K
XAUUSD 11K
USDJPY -32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ValutradesSeychelles-Live
0.14 × 7
ForexTime-MT5
0.33 × 12
noch 199 ...
Hier ist die vollständige Übersetzung des Textes ins Deutsche:

EA Fibo Grid Hedge – Automatisierter Grid-Trading-Bot mit dynamischer Intelligenz (GBP/JPY)

Ich empfehle! Für Handelskonten (Bancas) mit einem Kapital von unter 1.000 US-Dollar und einer Hebelwirkung von 1:100 sollten Sie mit einer Losgröße (Lot Size) von 0,01 beginnen.

Es ist entscheidend, den Betrieb des Roboters drei Tage vor wichtigen geldpolitischen Sitzungen (wie denen der FED, BOJ und BOE) zu pausieren und dabei sicherzustellen, dass keine offenen Orders vorhanden sind, um die Auswirkungen hoher Volatilität abzumildern und potenzielle Verluste zu minimieren.

Empfohlenes Guthaben: (200 Dollar, Lot 0,01) – (600 Dollar, Lot 0,01) – (1000 Dollar, Lot 0,02)



