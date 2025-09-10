信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Fibo Grid
Diogo Antonio De Jesus

Fibo Grid

Diogo Antonio De Jesus
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 101%
FBS-Real
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
157
盈利交易:
109 (69.42%)
亏损交易:
48 (30.57%)
最好交易:
39.71 USD
最差交易:
-74.64 USD
毛利:
729.51 USD (64 438 pips)
毛利亏损:
-303.88 USD (20 902 pips)
最大连续赢利:
21 (215.17 USD)
最大连续盈利:
215.17 USD (21)
夏普比率:
0.29
交易活动:
85.02%
最大入金加载:
46.17%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.89
长期交易:
141 (89.81%)
短期交易:
16 (10.19%)
利润因子:
2.40
预期回报:
2.71 USD
平均利润:
6.69 USD
平均损失:
-6.33 USD
最大连续失误:
10 (-147.50 USD)
最大连续亏损:
-147.50 USD (10)
每月增长:
1.35%
年度预测:
16.43%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.50 USD (16.54%)
相对跌幅:
结余:
16.92% (147.50 USD)
净值:
26.24% (184.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 139
XAUUSD 16
USDJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 344
XAUUSD 81
USDJPY 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY 35K
XAUUSD 8.5K
USDJPY -32
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +39.71 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +215.17 USD
最大连续亏损: -147.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
VanexGlobal-Online
0.00 × 1
MarketEquityInc-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
FanHuaGroupLimited-Live
0.00 × 1
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
MilliniumFortune-Live
0.00 × 1
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 21
ValutradesSeychelles-Live
0.14 × 7
ForexTime-MT5
0.33 × 12
199 更多...
EA Fibo Grid Hedge – 自动网格交易机器人，具备动态智能 (GBP/JPY)

我建议！ 对于自有资金低于 1,000 美元且杠杆比例为 1:100 的交易账户（bancas），起始手数（交易量）应为 0.01

在主要货币政策会议（如美联储 (FED)、日本银行 (BOJ) 和英格兰银行 (BOE)）举行前三天，务必暂停机器人的操作，确保没有任何未平仓订单，以减轻高波动性的影响，并最大限度地减少潜在损失。

推荐余额： (200 美元, 0.01 手) – (600 美元, 0.01 手) – (1000 美元, 0.02 手)




没有评论
2025.11.20 13:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 06:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 15:51
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 17:54
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 21:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 20:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 11:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 11:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.11 10:40
Share of trading days is too low
2025.09.11 10:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 15:10
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 15:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Fibo Grid
每月30 USD
101%
0
0
USD
833
USD
16
62%
157
69%
85%
2.40
2.71
USD
26%
1:100
