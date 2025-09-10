- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
157
盈利交易:
109 (69.42%)
亏损交易:
48 (30.57%)
最好交易:
39.71 USD
最差交易:
-74.64 USD
毛利:
729.51 USD (64 438 pips)
毛利亏损:
-303.88 USD (20 902 pips)
最大连续赢利:
21 (215.17 USD)
最大连续盈利:
215.17 USD (21)
夏普比率:
0.29
交易活动:
85.02%
最大入金加载:
46.17%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.89
长期交易:
141 (89.81%)
短期交易:
16 (10.19%)
利润因子:
2.40
预期回报:
2.71 USD
平均利润:
6.69 USD
平均损失:
-6.33 USD
最大连续失误:
10 (-147.50 USD)
最大连续亏损:
-147.50 USD (10)
每月增长:
1.35%
年度预测:
16.43%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
147.50 USD (16.54%)
相对跌幅:
结余:
16.92% (147.50 USD)
净值:
26.24% (184.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|139
|XAUUSD
|16
|USDJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|344
|XAUUSD
|81
|USDJPY
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|35K
|XAUUSD
|8.5K
|USDJPY
|-32
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.71 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +215.17 USD
最大连续亏损: -147.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
MarketEquityInc-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FanHuaGroupLimited-Live
|0.00 × 1
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 1
|
BetailCapitalLtd-Server
|0.14 × 21
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.14 × 7
|
ForexTime-MT5
|0.33 × 12
EA Fibo Grid Hedge – 自动网格交易机器人，具备动态智能 (GBP/JPY)
我建议！ 对于自有资金低于 1,000 美元且杠杆比例为 1:100 的交易账户（bancas），起始手数（交易量）应为 0.01。
在主要货币政策会议（如美联储 (FED)、日本银行 (BOJ) 和英格兰银行 (BOE)）举行前三天，务必暂停机器人的操作，确保没有任何未平仓订单，以减轻高波动性的影响，并最大限度地减少潜在损失。
推荐余额： (200 美元, 0.01 手) – (600 美元, 0.01 手) – (1000 美元, 0.02 手)
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
101%
0
0
USD
USD
833
USD
USD
16
62%
157
69%
85%
2.40
2.71
USD
USD
26%
1:100