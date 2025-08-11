СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ALIBABA
Van Hoa Nguyen

ALIBABA

Van Hoa Nguyen
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2025 51%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
73 (66.97%)
Убыточных трейдов:
36 (33.03%)
Лучший трейд:
104.50 USD
Худший трейд:
-23.49 USD
Общая прибыль:
439.47 USD (19 988 pips)
Общий убыток:
-227.49 USD (12 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (30.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
59.30%
Макс. загрузка депозита:
18.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
47 (43.12%)
Коротких трейдов:
62 (56.88%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-6.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-107.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.62 USD (7)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.50%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.62 USD (38.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (107.62 USD)
По эквити:
24.81% (316.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 63
GBPUSD 46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 126
GBPUSD 86
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.7K
GBPUSD 6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.50 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +30.31 USD
Макс. убыток в серии: -107.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
еще 988...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ALIBABA
75 USD в месяц
51%
0
0
USD
1.3K
USD
23
90%
109
66%
59%
1.93
1.94
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.