- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
73 (66.97%)
Убыточных трейдов:
36 (33.03%)
Лучший трейд:
104.50 USD
Худший трейд:
-23.49 USD
Общая прибыль:
439.47 USD (19 988 pips)
Общий убыток:
-227.49 USD (12 333 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (30.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
139.52 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
59.30%
Макс. загрузка депозита:
18.19%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.97
Длинных трейдов:
47 (43.12%)
Коротких трейдов:
62 (56.88%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
6.02 USD
Средний убыток:
-6.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-107.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-107.62 USD (7)
Прирост в месяц:
4.74%
Годовой прогноз:
57.50%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
107.62 USD (38.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.41% (107.62 USD)
По эквити:
24.81% (316.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|86
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.50 USD
Худший трейд: -23 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +30.31 USD
Макс. убыток в серии: -107.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
75 USD в месяц
51%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
23
90%
109
66%
59%
1.93
1.94
USD
USD
25%
1:500