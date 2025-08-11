SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ALIBABA
Van Hoa Nguyen

ALIBABA

Van Hoa Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD al mes
incremento desde 2025 52%
Weltrade-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
77 (64.16%)
Transacciones Irrentables:
43 (35.83%)
Mejor transacción:
104.50 USD
Peor transacción:
-23.49 USD
Beneficio Bruto:
474.23 USD (20 807 pips)
Pérdidas Brutas:
-253.72 USD (14 228 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (30.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
139.52 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
60.69%
Carga máxima del depósito:
18.19%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.05
Transacciones Largas:
48 (40.00%)
Transacciones Cortas:
72 (60.00%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
1.84 USD
Beneficio medio:
6.16 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-107.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-107.62 USD (7)
Crecimiento al mes:
4.67%
Pronóstico anual:
56.72%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
107.62 USD (38.42%)
Reducción relativa:
De balance:
8.41% (107.62 USD)
De fondos:
24.81% (316.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 67
GBPUSD 53
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 125
GBPUSD 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +104.50 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +30.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -107.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
otros 988...
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
