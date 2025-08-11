- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
77 (64.16%)
損失トレード:
43 (35.83%)
ベストトレード:
104.50 USD
最悪のトレード:
-23.49 USD
総利益:
474.23 USD (20 807 pips)
総損失:
-253.72 USD (14 228 pips)
最大連続の勝ち:
10 (30.31 USD)
最大連続利益:
139.52 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
60.69%
最大入金額:
18.19%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.05
長いトレード:
48 (40.00%)
短いトレード:
72 (60.00%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
1.84 USD
平均利益:
6.16 USD
平均損失:
-5.90 USD
最大連続の負け:
7 (-107.62 USD)
最大連続損失:
-107.62 USD (7)
月間成長:
4.67%
年間予想:
56.72%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
107.62 USD (38.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.41% (107.62 USD)
エクイティによる:
24.81% (316.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|GBPUSD
|53
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|125
|GBPUSD
|96
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.50 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +30.31 USD
最大連続損失: -107.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
988 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
75 USD/月
52%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
91%
120
64%
61%
1.86
1.84
USD
USD
25%
1:500