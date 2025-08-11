- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
77 (64.16%)
Negociações com perda:
43 (35.83%)
Melhor negociação:
104.50 USD
Pior negociação:
-23.49 USD
Lucro bruto:
474.23 USD (20 807 pips)
Perda bruta:
-253.72 USD (14 228 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (30.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
60.69%
Depósito máximo carregado:
18.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.05
Negociações longas:
48 (40.00%)
Negociações curtas:
72 (60.00%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.84 USD
Lucro médio:
6.16 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-107.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.62 USD (7)
Crescimento mensal:
4.67%
Previsão anual:
56.72%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
107.62 USD (38.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (107.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.81% (316.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|GBPUSD
|53
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|125
|GBPUSD
|96
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|5.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.50 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +30.31 USD
Máxima perda consecutiva: -107.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
988 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
75 USD por mês
52%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
91%
120
64%
61%
1.86
1.84
USD
USD
25%
1:500