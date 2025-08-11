SinaisSeções
Van Hoa Nguyen

ALIBABA

Van Hoa Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD por mês
crescimento desde 2025 52%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
77 (64.16%)
Negociações com perda:
43 (35.83%)
Melhor negociação:
104.50 USD
Pior negociação:
-23.49 USD
Lucro bruto:
474.23 USD (20 807 pips)
Perda bruta:
-253.72 USD (14 228 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (30.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
139.52 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
60.69%
Depósito máximo carregado:
18.19%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.05
Negociações longas:
48 (40.00%)
Negociações curtas:
72 (60.00%)
Fator de lucro:
1.87
Valor esperado:
1.84 USD
Lucro médio:
6.16 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-107.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-107.62 USD (7)
Crescimento mensal:
4.67%
Previsão anual:
56.72%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
107.62 USD (38.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (107.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.81% (316.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 67
GBPUSD 53
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 125
GBPUSD 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +104.50 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +30.31 USD
Máxima perda consecutiva: -107.62 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
988 mais ...
Sem comentários
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Copiar

