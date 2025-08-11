- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
25 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (28.57%)
En iyi işlem:
31.35 USD
En kötü işlem:
-11.92 USD
Brüt kâr:
136.74 USD (8 934 pips)
Brüt zarar:
-34.22 USD (2 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (30.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.51 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
70.46%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
17 (48.57%)
Satış işlemleri:
18 (51.43%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.63 USD (3)
Aylık büyüme:
4.47%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.63 USD (15.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (24.63 USD)
Varlığa göre:
9.28% (107.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.3K
|GBPUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.35 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
39%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
71%
35
71%
70%
3.99
2.93
USD
USD
9%
1:500