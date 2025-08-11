SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NVH signal 2
Van Hoa Nguyen

NVH signal 2

Van Hoa Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
25 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (28.57%)
En iyi işlem:
31.35 USD
En kötü işlem:
-11.92 USD
Brüt kâr:
136.74 USD (8 934 pips)
Brüt zarar:
-34.22 USD (2 010 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (30.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.51 USD (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
70.46%
Maks. mevduat yükü:
1.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.16
Alış işlemleri:
17 (48.57%)
Satış işlemleri:
18 (51.43%)
Kâr faktörü:
4.00
Beklenen getiri:
2.93 USD
Ortalama kâr:
5.47 USD
Ortalama zarar:
-3.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.63 USD (3)
Aylık büyüme:
4.47%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.63 USD (15.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (24.63 USD)
Varlığa göre:
9.28% (107.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20
GBPUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 58
GBPUSD 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.3K
GBPUSD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.35 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.