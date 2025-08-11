- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
25 (71.42%)
Loss Trade:
10 (28.57%)
Best Trade:
31.35 USD
Worst Trade:
-11.92 USD
Profitto lordo:
136.74 USD (8 934 pips)
Perdita lorda:
-34.22 USD (2 010 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (30.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
71.78%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
17 (48.57%)
Short Trade:
18 (51.43%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.63 USD (3)
Crescita mensile:
5.45%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.63 USD (15.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (24.63 USD)
Per equità:
9.28% (107.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|58
|GBPUSD
|45
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.3K
|GBPUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.35 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
39%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
12
71%
35
71%
72%
3.99
2.93
USD
USD
9%
1:500