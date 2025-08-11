SegnaliSezioni
Van Hoa Nguyen

NVH signal 2

Van Hoa Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 39%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
25 (71.42%)
Loss Trade:
10 (28.57%)
Best Trade:
31.35 USD
Worst Trade:
-11.92 USD
Profitto lordo:
136.74 USD (8 934 pips)
Perdita lorda:
-34.22 USD (2 010 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (30.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
40.51 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
71.78%
Massimo carico di deposito:
1.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.16
Long Trade:
17 (48.57%)
Short Trade:
18 (51.43%)
Fattore di profitto:
4.00
Profitto previsto:
2.93 USD
Profitto medio:
5.47 USD
Perdita media:
-3.42 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-24.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.63 USD (3)
Crescita mensile:
5.45%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
24.63 USD (15.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (24.63 USD)
Per equità:
9.28% (107.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20
GBPUSD 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 58
GBPUSD 45
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.3K
GBPUSD 2.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.35 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CMCMarkets1-Canada
0.00 × 1
DIS-Real-01
0.00 × 6
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
RVForex-Demo
0.00 × 23
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
ICMCapitalVC-LIVE2
0.00 × 30
ICMCapital-LIVE2
0.00 × 3
FinsaPty-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
FXCC1-Live
0.00 × 195
USGVU-Live-Europe
0.00 × 1
RVForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live4
0.00 × 2
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 1
987 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
NVH signal 2
75USD al mese
39%
0
0
USD
1.2K
USD
12
71%
35
71%
72%
3.99
2.93
USD
9%
1:500
Copia

