- 자본
- 축소
트레이드:
129
이익 거래:
84 (65.11%)
손실 거래:
45 (34.88%)
최고의 거래:
104.50 USD
최악의 거래:
-23.49 USD
총 수익:
493.27 USD (22 418 pips)
총 손실:
-255.85 USD (14 433 pips)
연속 최대 이익:
10 (30.31 USD)
연속 최대 이익:
139.52 USD (2)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
59.05%
최대 입금량:
18.19%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.21
롱(주식매수):
53 (41.09%)
숏(주식차입매도):
76 (58.91%)
수익 요인:
1.93
기대수익:
1.84 USD
평균 이익:
5.87 USD
평균 손실:
-5.69 USD
연속 최대 손실:
7 (-107.62 USD)
연속 최대 손실:
-107.62 USD (7)
월별 성장률:
5.26%
연간 예측:
65.89%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
107.62 USD (38.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.41% (107.62 USD)
자본금별:
24.81% (316.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|70
|GBPUSD
|59
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|112
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.4K
|GBPUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +104.50 USD
최악의 거래: -23 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +30.31 USD
연속 최대 손실: -107.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
WeTrade-Live2
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live3
|0.00 × 1
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
xChief-Demo
|0.00 × 5
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
RVForex-Demo
|0.00 × 23
|
FTMO-Server2
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
ICMCapitalVC-LIVE2
|0.00 × 30
|
Xlence-Real13
|0.00 × 2
|
ICMCapital-LIVE2
|0.00 × 3
|
FinsaPty-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
FXGiantsBM-Real10
|0.00 × 16
|
FXCC1-Live
|0.00 × 195
|
USGVU-Live-Europe
|0.00 × 1
|
RVForex-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 1
리뷰 없음
