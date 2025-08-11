- 成长
交易:
109
盈利交易:
73 (66.97%)
亏损交易:
36 (33.03%)
最好交易:
104.50 USD
最差交易:
-23.49 USD
毛利:
439.47 USD (19 988 pips)
毛利亏损:
-227.49 USD (12 333 pips)
最大连续赢利:
10 (30.31 USD)
最大连续盈利:
139.52 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
60.69%
最大入金加载:
18.19%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.97
长期交易:
47 (43.12%)
短期交易:
62 (56.88%)
利润因子:
1.93
预期回报:
1.94 USD
平均利润:
6.02 USD
平均损失:
-6.32 USD
最大连续失误:
7 (-107.62 USD)
最大连续亏损:
-107.62 USD (7)
每月增长:
4.74%
年度预测:
57.50%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
107.62 USD (38.42%)
相对跌幅:
结余:
8.41% (107.62 USD)
净值:
24.81% (316.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|63
|GBPUSD
|46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|126
|GBPUSD
|86
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.50 USD
最差交易: -23 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +30.31 USD
最大连续亏损: -107.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Exness-Real15
|0.00 × 59
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 5
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL3
|0.00 × 6
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 28
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
|
Prosperity-Live
|0.00 × 5
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
