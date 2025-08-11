SignaleKategorien
ALIBABA
Van Hoa Nguyen

ALIBABA

Van Hoa Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 52%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
78 (64.46%)
Verlusttrades:
43 (35.54%)
Bester Trade:
104.50 USD
Schlechtester Trade:
-23.49 USD
Bruttoprofit:
474.36 USD (20 819 pips)
Bruttoverlust:
-253.72 USD (14 228 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (30.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
139.52 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
60.69%
Max deposit load:
18.19%
Letzter Trade:
50 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.05
Long-Positionen:
49 (40.50%)
Short-Positionen:
72 (59.50%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
1.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-107.62 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-107.62 USD (7)
Wachstum pro Monat :
4.36%
Jahresprognose:
52.87%
Algo-Trading:
91%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
107.62 USD (38.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.41% (107.62 USD)
Kapital:
24.81% (316.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 53
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 125
GBPUSD 96
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.4K
GBPUSD 5.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +104.50 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -107.62 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Exness-Real15
0.00 × 59
FxBrew-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
Exness-Real33
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 46
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
InvestAZ-REAL
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 6
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 28
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Amega-LiveUK
0.00 × 1
Prosperity-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 7
noch 988 ...
Keine Bewertungen
2025.10.09 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 07:59
Share of trading days is too low
2025.09.24 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 10:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.18 04:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 12:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 08:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.15 13:06
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 5.41% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.7% of days out of the 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 02:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.11 02:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.11 02:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 31 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.