Iswan Arpadi

BENETE BEAST

Iswan Arpadi
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
217
Прибыльных трейдов:
119 (54.83%)
Убыточных трейдов:
98 (45.16%)
Лучший трейд:
14.72 USD
Худший трейд:
-30.00 USD
Общая прибыль:
608.59 USD (65 246 pips)
Общий убыток:
-625.51 USD (62 212 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (48.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.14 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
93.65%
Макс. загрузка депозита:
21.67%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
184 (84.79%)
Коротких трейдов:
33 (15.21%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
5.11 USD
Средний убыток:
-6.38 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-43.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.31 USD (7)
Прирост в месяц:
-39.33%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.76 USD
Максимальная:
93.72 USD (43.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.90% (93.72 USD)
По эквити:
14.18% (25.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 90
EURUSD 70
USDJPY 25
GBPUSD 18
USDCAD 14
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 10
EURUSD -27
USDJPY 31
GBPUSD -20
USDCAD -9
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 980
EURUSD 661
USDJPY 4.7K
GBPUSD -2K
USDCAD -1.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +14.72 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +48.14 USD
Макс. убыток в серии: -43.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
еще 50...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BENETE BEAST
100 USD в месяц
-12%
0
0
USD
128
USD
18
99%
217
54%
94%
0.97
-0.08
USD
44%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.