- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
31 (75.60%)
Убыточных трейдов:
10 (24.39%)
Лучший трейд:
1.11 USD
Худший трейд:
-2.23 USD
Общая прибыль:
8.76 USD (1 250 pips)
Общий убыток:
-9.55 USD (1 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.64 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.66%
Макс. загрузка депозита:
17.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
0.28 USD
Средний убыток:
-0.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.55 USD (3)
Прирост в месяц:
2.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.95 USD
Максимальная:
5.55 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (5.55 USD)
По эквити:
1.72% (2.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|13
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|286
|USDJPY
|-366
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.11 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.88 USD
Макс. убыток в серии: -5.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
еще 2...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
8
100%
41
75%
1%
0.91
-0.02
USD
USD
5%
1:200