СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
41
Прибыльных трейдов:
31 (75.60%)
Убыточных трейдов:
10 (24.39%)
Лучший трейд:
1.11 USD
Худший трейд:
-2.23 USD
Общая прибыль:
8.76 USD (1 250 pips)
Общий убыток:
-9.55 USD (1 186 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.64 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
0.66%
Макс. загрузка депозита:
17.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
21 (51.22%)
Коротких трейдов:
20 (48.78%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
0.28 USD
Средний убыток:
-0.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.55 USD (3)
Прирост в месяц:
2.04%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.95 USD
Максимальная:
5.55 USD (4.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.54% (5.55 USD)
По эквити:
1.72% (2.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 15
USDJPY 13
EURUSD 7
AUDUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 2
USDJPY -3
EURUSD -1
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 286
USDJPY -366
EURUSD -68
AUDUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.11 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1.88 USD
Макс. убыток в серии: -5.55 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
еще 2...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ben Vung 2
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
120
USD
8
100%
41
75%
1%
0.91
-0.02
USD
5%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.