SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0 Bewertungen
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
41
Gewinntrades:
31 (75.60%)
Verlusttrades:
10 (24.39%)
Bester Trade:
1.11 USD
Schlechtester Trade:
-2.23 USD
Bruttoprofit:
8.76 USD (1 250 pips)
Bruttoverlust:
-9.55 USD (1 186 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2.64 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
0.66%
Max deposit load:
17.49%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
1 Minute
Erholungsfaktor:
-0.14
Long-Positionen:
21 (51.22%)
Short-Positionen:
20 (48.78%)
Profit-Faktor:
0.92
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.28 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.55 USD (3)
Wachstum pro Monat :
1.12%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.95 USD
Maximaler:
5.55 USD (4.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.54% (5.55 USD)
Kapital:
1.72% (2.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 15
USDJPY 13
EURUSD 7
AUDUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 2
USDJPY -3
EURUSD -1
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 286
USDJPY -366
EURUSD -68
AUDUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1.11 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
noch 2 ...
Keine Bewertungen
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.