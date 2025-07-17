SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0 comentarios
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
41
Transacciones Rentables:
31 (75.60%)
Transacciones Irrentables:
10 (24.39%)
Mejor transacción:
1.11 USD
Peor transacción:
-2.23 USD
Beneficio Bruto:
8.76 USD (1 250 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.55 USD (1 186 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1.88 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.64 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
0.66%
Carga máxima del depósito:
17.49%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.14
Transacciones Largas:
21 (51.22%)
Transacciones Cortas:
20 (48.78%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
0.28 USD
Pérdidas medias:
-0.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.55 USD (3)
Crecimiento al mes:
2.04%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.95 USD
Máxima:
5.55 USD (4.54%)
Reducción relativa:
De balance:
4.54% (5.55 USD)
De fondos:
1.72% (2.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 15
USDJPY 13
EURUSD 7
AUDUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 2
USDJPY -3
EURUSD -1
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 286
USDJPY -366
EURUSD -68
AUDUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.11 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1.88 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
otros 2...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Ben Vung 2
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
120
USD
8
100%
41
75%
1%
0.91
-0.02
USD
5%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.