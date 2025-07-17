SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real18
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
38 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.83%)
En iyi işlem:
1.26 USD
En kötü işlem:
-2.23 USD
Brüt kâr:
12.58 USD (1 685 pips)
Brüt zarar:
-10.03 USD (1 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.66%
Maks. mevduat yükü:
15.97%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
26 (54.17%)
Satış işlemleri:
22 (45.83%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.55 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.99 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.65% (6.99 USD)
Varlığa göre:
1.72% (2.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 16
USDJPY 13
AUDUSD 10
EURUSD 9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 2
USDJPY -1
AUDUSD 3
EURUSD -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 326
USDJPY -3
AUDUSD 386
EURUSD -123
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.26 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 01:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.23 04:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.31 12:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.17 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ben Vung 2
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
119
USD
11
100%
48
79%
1%
1.25
0.05
USD
6%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.