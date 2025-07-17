- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
48
Kârla kapanan işlemler:
38 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (20.83%)
En iyi işlem:
1.26 USD
En kötü işlem:
-2.23 USD
Brüt kâr:
12.58 USD (1 685 pips)
Brüt zarar:
-10.03 USD (1 129 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (3.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.94 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
0.66%
Maks. mevduat yükü:
15.97%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
26 (54.17%)
Satış işlemleri:
22 (45.83%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.33 USD
Ortalama zarar:
-1.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.55 USD (3)
Aylık büyüme:
-3.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.99 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.65% (6.99 USD)
Varlığa göre:
1.72% (2.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|13
|AUDUSD
|10
|EURUSD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-1
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|326
|USDJPY
|-3
|AUDUSD
|386
|EURUSD
|-123
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.26 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
