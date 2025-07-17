- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
41
Negociações com lucro:
31 (75.60%)
Negociações com perda:
10 (24.39%)
Melhor negociação:
1.11 USD
Pior negociação:
-2.23 USD
Lucro bruto:
8.76 USD (1 250 pips)
Perda bruta:
-9.55 USD (1 186 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.64 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
0.66%
Depósito máximo carregado:
17.49%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-0.14
Negociações longas:
21 (51.22%)
Negociações curtas:
20 (48.78%)
Fator de lucro:
0.92
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
0.28 USD
Perda média:
-0.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.55 USD (3)
Crescimento mensal:
2.04%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.95 USD
Máximo:
5.55 USD (4.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.54% (5.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.72% (2.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|13
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|286
|USDJPY
|-366
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.11 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1.88 USD
Máxima perda consecutiva: -5.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
