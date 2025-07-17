シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
31 (75.60%)
損失トレード:
10 (24.39%)
ベストトレード:
1.11 USD
最悪のトレード:
-2.23 USD
総利益:
8.76 USD (1 250 pips)
総損失:
-9.55 USD (1 186 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1.88 USD)
最大連続利益:
2.64 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
0.66%
最大入金額:
17.49%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
21 (51.22%)
短いトレード:
20 (48.78%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.28 USD
平均損失:
-0.96 USD
最大連続の負け:
3 (-5.55 USD)
最大連続損失:
-5.55 USD (3)
月間成長:
1.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.95 USD
最大の:
5.55 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (5.55 USD)
エクイティによる:
1.72% (2.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 15
USDJPY 13
EURUSD 7
AUDUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 2
USDJPY -3
EURUSD -1
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 286
USDJPY -366
EURUSD -68
AUDUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.11 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.88 USD
最大連続損失: -5.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
レビューなし
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
