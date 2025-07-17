- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
41
利益トレード:
31 (75.60%)
損失トレード:
10 (24.39%)
ベストトレード:
1.11 USD
最悪のトレード:
-2.23 USD
総利益:
8.76 USD (1 250 pips)
総損失:
-9.55 USD (1 186 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1.88 USD)
最大連続利益:
2.64 USD (5)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
0.66%
最大入金額:
17.49%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
21 (51.22%)
短いトレード:
20 (48.78%)
プロフィットファクター:
0.92
期待されたペイオフ:
-0.02 USD
平均利益:
0.28 USD
平均損失:
-0.96 USD
最大連続の負け:
3 (-5.55 USD)
最大連続損失:
-5.55 USD (3)
月間成長:
1.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.95 USD
最大の:
5.55 USD (4.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.54% (5.55 USD)
エクイティによる:
1.72% (2.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|13
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|286
|USDJPY
|-366
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1.11 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1.88 USD
最大連続損失: -5.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
