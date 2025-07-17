- 자본
- 축소
트레이드:
43
이익 거래:
32 (74.41%)
손실 거래:
11 (25.58%)
최고의 거래:
1.11 USD
최악의 거래:
-2.23 USD
총 수익:
8.83 USD (1 271 pips)
총 손실:
-9.56 USD (1 195 pips)
연속 최대 이익:
11 (1.88 USD)
2.64 USD (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
0.66%
최대 입금량:
17.49%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
-0.13
롱(주식매수):
22 (51.16%)
숏(주식차입매도):
21 (48.84%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.02 USD
평균 이익:
0.28 USD
평균 손실:
-0.87 USD
연속 최대 손실:
3 (-5.55 USD)
연속 최대 손실:
-5.55 USD (3)
월별 성장률:
1.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.95 USD
최대한의:
5.55 USD (4.54%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.54% (5.55 USD)
자본금별:
1.72% (2.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-336
|GBPUSD
|286
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1.11 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.88 USD
연속 최대 손실: -5.55 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
120
USD
USD
10
100%
43
74%
1%
0.92
-0.02
USD
USD
5%
1:200