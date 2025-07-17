- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
41
盈利交易:
31 (75.60%)
亏损交易:
10 (24.39%)
最好交易:
1.11 USD
最差交易:
-2.23 USD
毛利:
8.76 USD (1 250 pips)
毛利亏损:
-9.55 USD (1 186 pips)
最大连续赢利:
11 (1.88 USD)
最大连续盈利:
2.64 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.66%
最大入金加载:
17.49%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.14
长期交易:
21 (51.22%)
短期交易:
20 (48.78%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.28 USD
平均损失:
-0.96 USD
最大连续失误:
3 (-5.55 USD)
最大连续亏损:
-5.55 USD (3)
每月增长:
2.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.95 USD
最大值:
5.55 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (5.55 USD)
净值:
1.72% (2.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|15
|USDJPY
|13
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-1
|AUDUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|286
|USDJPY
|-366
|EURUSD
|-68
|AUDUSD
|234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.11 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.88 USD
最大连续亏损: -5.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
没有评论
