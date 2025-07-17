信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Ben Vung 2
Van Thu Bui

Ben Vung 2

Van Thu Bui
0条评论
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
Exness-Real18
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
41
盈利交易:
31 (75.60%)
亏损交易:
10 (24.39%)
最好交易:
1.11 USD
最差交易:
-2.23 USD
毛利:
8.76 USD (1 250 pips)
毛利亏损:
-9.55 USD (1 186 pips)
最大连续赢利:
11 (1.88 USD)
最大连续盈利:
2.64 USD (5)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
0.66%
最大入金加载:
17.49%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.14
长期交易:
21 (51.22%)
短期交易:
20 (48.78%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
0.28 USD
平均损失:
-0.96 USD
最大连续失误:
3 (-5.55 USD)
最大连续亏损:
-5.55 USD (3)
每月增长:
2.04%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.95 USD
最大值:
5.55 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (5.55 USD)
净值:
1.72% (2.10 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 15
USDJPY 13
EURUSD 7
AUDUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 2
USDJPY -3
EURUSD -1
AUDUSD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 286
USDJPY -366
EURUSD -68
AUDUSD 234
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.11 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1.88 USD
最大连续亏损: -5.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 更多...
没有评论
2025.12.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.26 15:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 12:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.19 07:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 14:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 00:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载